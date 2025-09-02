A6 Spiez – Wimmis: Nachtsperrung wegen Untersuchungsarbeiten

Im Rahmen der Gesamterneuerung der Nationalstrasse A6 zwischen Thun-Süd und Spiez ist das Bundesamt für ...

Bei der Verzweigung Lattigen muss die Rampe von Spiez in Richtung Wimmis auf der Autobahn für Untersuchungen während einer Nacht gesperrt werden.

Im Rahmen der Gesamterneuerung der Nationalstrasse A6 zwischen Thun-Süd und Spiez ist das Bundesamt für Strassen (Astra) daran, die Arbeiten für den letzten Abschnitt zwischen Gesigen und Spiez/Wimmis zu planen. Die Arbeiten dazu starten im nächsten Jahr, wie das Astra in einer Mitteilung schreibt. Bei der Verzweigung Lattigen werden dazu an der Überführung der Rampe von Spiez her in Richtung Wimmis verschiedene technsiche Untersuchungen durchgeführt.

Umleitung eingerichtet

Dafür ist eine nächtliche Sperrung wie folgt erforderlich: In der Nacht vom 3. auf den 4. September 2025, von 20 Uhr bis 5 Uhr: Sperrung der Rampe von Spiez in Richtung Wimmis.

Der Verkehr von Spiez her Richtung Wimmis wird ab dem Anschluss Spiez über die Kantonsstrasse umgeleitet. Die restlichen Verkehrsbeziehungen sind von der Sperrung nicht betroffen.