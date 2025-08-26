Immobilien Immobilien
A6 Thun-Spiez: Sperrung auf der Kanderbrücke

  26.08.2025 Region
Die A6 bei der Kanderbrücke BILD: ZVG
Im Rahmen der Gesamterneuerung der A6 zwischen Thun-Süd und Spiez wird auch die Kanderbrücke saniert. Aufgrund der engen Platzverhältnisse muss der Verkehr mehrmals umgestellt werden. Für die Umstellung auf die nächste Bauphase kommt es zu einer ...

