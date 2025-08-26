A6 Thun-Spiez: Sperrung auf der Kanderbrücke

Im Rahmen der Gesamterneuerung der A6 zwischen Thun-Süd und Spiez wird auch die Kanderbrücke saniert. Aufgrund der engen Platzverhältnisse muss der Verkehr mehrmals umgestellt werden. Für die Umstellung auf die nächste Bauphase kommt es zu einer ...

Im Rahmen der Gesamterneuerung der A6 zwischen Thun-Süd und Spiez wird auch die Kanderbrücke saniert. Aufgrund der engen Platzverhältnisse muss der Verkehr mehrmals umgestellt werden. Für die Umstellung auf die nächste Bauphase kommt es zu einer Nachtsperrung.

Seit letztem Jahr läuft die Gesamterneuerung der A6 zwischen Thun-Süd und Spiez. In den Jahren 2024 und 2025 wird der Abschnitt von Thun-Süd bis Gesigen erneuert, 2026 und 2027 von Gesigen bis Spiez inklusive des Zubringers Simmental. Für die Sanierung der Kanderbrücke muss die Verkehrsführung aufgrund der engen Platzverhältnisse auf der Brücke mehrmals umgestellt werden.

Für die Umstellung auf die nächste Bauphase kommt es zu folgender Sperrung: In der Nacht vom 28. auf den 29. August 2025 wird von 20 Uhr bis 4.30 Uhr die A6 zwischen Thun-Süd und Spiez in Fahrtrichtung Spiez gesperrt. Der Verkehr wird über die Kantonsstrasse umgeleitet. Die Arbeiten sind witterungsabhängig und werden bei ungeeigneten Verhältnissen um eine Nacht verschoben.

RED

Weitere Informationen:

www.a6-rubigen-spiez.ch