A6 Thun-Süd und Spiez: Erster Abschnitt fertig

Nach zwei Jahren Bauzeit ist der erste Abschnitt der Gesamterneuerung der A6 zwischen Thun-Süd und Spiez abgeschlossen. In den kommenden Tagen wird die Baustellenverkehrsführung aufgehoben. Während der Wintermonate wird weitergearbeitet – vor allem ausserhalb des Verkehrs.

Seit 2024 wird die Autobahn A6 etappenweise saniert. Im ersten Teilprojekt zwischen Thun-Süd und Gesigen wurden in den vergangenen Monaten zahlreiche Arbeiten ausgeführt: Unter anderem hat das Bundesamt für Strassen (Astra) rund 50 Kunstbauten instand gesetzt, die Entwässerung erneuert sowie Betriebs- und Sicherheitsanlagen ersetzt. Auch ökologische Verbesserungen gehören zur Erneuerung – etwa neue Trockenstandorte für Tiere, standortgerechte Bepflanzungen und Leitelemente entlang der Wildschutzzäune.

Verkehrsumstellung und Sperrungen

Mit dem Abschluss der Arbeiten wird die normale Verkehrsführung für den Winter wiederhergestellt. Der Rückbau der Baustellenmarkierungen und -einrichtungen beginnt in der kommenden Woche. Dafür sind mehrere Nachtsperrungen vorgesehen:

• 10./11. und 11./12. November 2025, jeweils 20 bis 5.30 Uhr: Sperrung in Fahrtrichtung Spiez

• 11./12. und 12./13. November 2025, jeweils 20 bis 5.30 Uhr: Sperrung in Fahrtrichtung Thun

Der Verkehr wird während dieser Zeit über die Kantonsstrasse umgeleitet. Bei gutem Wetter und zügigem Baufortschritt dürfte jeweils nur die erste Nacht benötigt werden. Zwischen dem 24. November und Anfang Dezember folgen weitere Arbeiten tagsüber. Dann kann es zwischen 8 und 16 Uhr zu kurzfristigen Sperrungen einzelner Spuren oder des Pannenstreifens kommen – der Verkehr bleibt aber stets auf der Autobahn.

Nächster Abschnitt ab 2026

Ab dem kommenden Jahr folgt der zweite Bauabschnitt zwischen Gesigen und Spiez, inklusive des Zubringers Simmental. Bereits ab 24. November 2025 beginnen dort erste Vorarbeiten: Die Entwässerungsleitungen werden gespült und saniert. Dafür wird bis 12. Dezember jeweils eine Fahrspur gesperrt. Während der Winterpause laufen im Hintergrund weitere Planungsarbeiten. So sollen im Bereich Spiez bereits die neuen Lärmschutzwände und die Strassenabwasser-Behandlungsanlage vorbereitet werden.

Ziel: Sichere und umweltfreundliche A6

Mit der Gesamterneuerung will das Astra die A6 langfristig sicherer, leistungsfähiger und ökologisch nachhaltiger gestalten. Neben technischen Verbesserungen stehen dabei Hochwasser-, Lärm- und Artenschutzmassnahmen im Vordergrund.

Aktuelle Informationen zum Projekt und zu bevorstehenden Sperrungen finden sich unter a6-rubigen-spiez.ch.