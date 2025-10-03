Aeschiried ist wieder im Theaterfieber

Es gibt Themen, die bleiben aktuell. Mit dem Stück «Quellestritt» zeigt die Freilichttheatergruppe aus Aeschiried im kommenden Sommer auf der Allmi ein Theater über einen Streit von Bergleuten um lebenswichtige Ressourcen. Autor und Regisseur Christian Däpp senior ...

Es gibt Themen, die bleiben aktuell. Mit dem Stück «Quellestritt» zeigt die Freilichttheatergruppe aus Aeschiried im kommenden Sommer auf der Allmi ein Theater über einen Streit von Bergleuten um lebenswichtige Ressourcen. Autor und Regisseur Christian Däpp senior greift damit die Problematik der Wasserknappheit in den Bergen auf, die als Folge der Erderwärmung immer deutlicher spürbar wird.

SANDRA BURGER

Gespielt wird im Juli jeweils am Mittwoch, Freitag und Samstag. Die Kulisse bildet wie gewohnt die bewirtete Alphütte auf der oberen Allmi. Mit ihrem eindrücklichen Ausblick und dem laufenden Alpbetrieb sorgt sie für eine authentische Atmosphäre.

Wer den Theaterabend abrunden möchte, kann ab 18 Uhr im Theaterbeizli ein rustikales Znacht geniessen – oder den Aufenthalt mit einem Hotelarrangement in Aeschi oder Aeschiried verlängern.

Erlös für Wasserprojekte

Das Thema Wasser prägt auch die Auswahl der Projekte, die mit einem möglichen Gewinn unterstützt werden.

Einerseits fliesst ein Teil des Erlöses in die Restaurierung der alten Säge im Suld. Mehr zum geplanten Wiederaufbau dieser traditionellen Säge ist unter www. alti-sagi-suld.ch nachzulesen.

Ein zweiter Teil kommt der Bevölkerung von Blatten im Kanton Wallis zugute, die auf eine schwierige Vergangenheit zurückblickt. Das Schicksal der Bevölkerung Blattens hat die Theatergruppe des Allmitheaters sehr berührt, weshalb sie den Wiederaufbau der Wasserversorgung vor Ort unterstützt.

Vorverkauf ab Juni 2026

Der Vorverkauf für den nächsten Sommer startet am Dienstag, 2. Juni 2026. Tickets können online über die Website reserviert werden. Zusätzlich sind Reservationen telefonisch unter 077 475 38 87 möglich, jeweils am Dienstag und Donnerstag von 18 bis 20 Uhr. Eine frühzeitige Reservation wird empfohlen: In den vergangenen Jahren spielte die Freilichttheatergruppe fast ausschliesslich vor ausverkaufter Tribüne.

Weitere Informationen: www.allmitheater.ch