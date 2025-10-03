Immobilien Immobilien
Aeschiried ist wieder im Theaterfieber

  03.10.2025 Vorschau
«Wasser» wird des Thema des nächsten Theaterstücks des Allmitheaters sein. BILD: SANDRA BURGER
«Wasser» wird des Thema des nächsten Theaterstücks des Allmitheaters sein. BILD: SANDRA BURGER

Es gibt Themen, die bleiben aktuell. Mit dem Stück «Quellestritt» zeigt die Freilichttheatergruppe aus Aeschiried im kommenden Sommer auf der Allmi ein Theater über einen Streit von Bergleuten um lebenswichtige Ressourcen. Autor und Regisseur Christian Däpp senior ...

