Alexandre Bytchkov spielt in der Kirche Frutigen

  31.10.2025 Vorschau
Alexandre Bytchov spielt in Frutigen. BILD: ZVG
Am 1. November 2025 um 17.00 Uhr findet in der reformierten Kirche Frutigen ein Akkordeon-Konzert mit Alexandre Bytchkov statt.

Alexandre Bytchkov ist in St. Petersburg, dem ehemaligen Leningrad, und somit in Russland geboren. Das Musikstudium an der «Staatlichen ...

