Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Alles bereit für den Aufbau

  12.09.2025 Vorschau
Das Widi-Areal wird ab Montag auf den grossen Auftritt vorbereitet – und wird zum Treffpunkt für Musikfans. BILD: HANS RUDOLF SCHNEIDER
Das Widi-Areal wird ab Montag auf den grossen Auftritt vorbereitet – und wird zum Treffpunkt für Musikfans. BILD: HANS RUDOLF SCHNEIDER

Am 19. und 20. September ist es so weit: Die wohl beliebteste Mundartband Patent Ochsner feiert ihren Tourabschluss mit zwei Auftritten in Frutigen – allerdings nicht in der Badi. Wieso wurde aufs Widi gewechselt?

RAHEL ROESTI
Mit der Anlieferung der grossen ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote