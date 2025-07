Anmeldeschluss für Alpkäse-Prämierung

Zum 24. Mal wird an der OLMA der beste Alpkäse der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein gekürt. Älplerinnen und Älpler können noch bis am Freitag, 22. August, ihre Alpkäse anmelden.

Die traditionsreiche Alpkäse-Prämierung an der OLMA würdigt das Können der Älplerinnen und Älpler aus der ganzen Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein. Zugelassen sind nur Käse, die komplett auf der Alp produziert wurden – von der Milchgewinnung bis zur Herstellung. Eine Fachjury beurteilt die eingereichten Produkte und zeichnet die besten in fünf Kategorien aus: Halbhartkäse, Hartkäse, Hobelkäse/Alp-Sbrinz, Mutschli und Ziegenkäse. Die Preisverleihung findet am Freitag, 10. Oktober, statt. Unterstützt durch die Dachmarke Schweizer Alpkäse und weitere Partner vergeben die Olma Messen St.Gallen Preisgelder in der Höhe von insgesamt 17 000 Franken.

Zur Teilnahme berechtigt sind Käsesorten, die aus Milch hergestellt wurden, welche während der Sömmerung im alpinen Gebiet der Schweiz oder des Fürstentums Liechtenstein gewonnen und auf derselben Alp zu Käse verarbeitet wurde. Für die Herstellung der eingereichten Alpkäse dürfen keine zusätzlichen Zutaten wie Kräuter oder Gewürze verwendet werden. Jede Alp darf pro Kategorie maximal einen Käse einreichen.

HSF / OLMA

www.olma.ch/alpkaese