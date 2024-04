Veronika Maurer, Präsidentin der Sektion Oberland von aupair.ch, konnte in ihrem fünften Amtsjahr an der Delegiertenversammlung vom 18. März in Matten b. Interlaken wieder über ein erfolgreiches, ruhiges Geschäftsjahr berichten. Das Ziel von 30 Vermittlungen wurde nur ...