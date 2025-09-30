Immobilien Immobilien
Autobahn Thun Süd – Spiez: Sperrungen für Markierungsarbeiten

  30.09.2025 Spiez
RED Die Autobahn-Baustelle zwischen Thun Süd und Spiez: Hier müssen provisorische Markierungen erneuert werden. BILD: ZVG
Auf der A6 zwischen Thun-Süd und Spiez muss die orange Markierung für die veränderte Verkehrsführung an einzelnen Orten erneuert werden. Hierzu ist eine nächtliche Sperrung erforderlich.

Im Rahmen der Gesamterneuerung der A6 zwischen Thun-Süd und Spiez wird der Verkehr versetzt geführt, um so genügend Platz für die Arbeiten und die nötige Logistik zu schaffen. Die veränderte Verkehrsführung wird dabei mit oranger Markierung angezeigt.

Aufgrund des schlechten Wetters in den letzten Wochen, insbesondere des Regens, haftet diese farbige Markierung an einzelnen Orten nicht mehr wie gewünscht. Sie wird deshalb an diesen Stellen neu angebracht. Dafür kommt es zu folgender Sperrung: Sperrung der A6 zwischen Thun Süd und Spiez in beide Richtungen für eine Nacht vom 2. auf den 3. Oktober 2025 von 20 Uhr bis 4.30 Uhr. Der Verkehr wird über die Kantonsstrasse umgeleitet.

