Bergrettung: Neuer Leistungsvertrag unterzeichnet

  12.09.2025 Region

Die Kantonspolizei Bern und die Alpine Rettung Schweiz (ARS) haben einen neuen, fünfjährigen Leistungsvertrag unterzeichnet. Damit wird die Zusammenarbeit nachhaltig gestärkt.

Am Mittwoch haben der Berner Sicherheitsdirektor Philippe Müller und der ...

