SwissSkills: Berufe zum Anfassen – SchülerInnen erleben über 150 Berufe hautnah

  23.09.2025 Bildung|Schule
Die beiden Schülerinnen Jael und Lorena begeistern sich für die Schweizer Lehren. BILDER: ZVG
Vom 17. bis 21. September 2025 waren die SwissSkills in Bern. Die BERNEXPO war der Veranstaltungsort. Die SwissSkills sind die Schweizermeisterschaften von verschiedenen Berufen.

Es gab über 150 Berufe, davon sind 90 Meisterschaften. Es gab viele tolle und ...

