Berufsmeisterschaften 2025 in Bern

Diese Woche starten die SwissSkills 2025 auf dem BERNEXPO-Areal. Während der Meisterschaften stellen junge Berufstalente ihr Können unter Beweis, dabei können Einblicke in über 150 Berufe gewonnen werden.

Gerade schlossen die Schweizer Berufstalente mit dem SwissSkills National Team an den EuroSkills 2025 in Herning, Dänemark, mit Bestleistungen ab. Die 16 Schweizer Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben alles gegeben und elf Medaillen gewonnen, darunter sechs goldene. Damit war die Schweiz die beste Nation an diesen europäischen Berufsmeisterschaften. Vom 17. bis zum 21. September 2025 messen sich nun innerhalb der Schweiz mehrere Hundert der besten Schweizer Nachwuchstalente in ihrem beruflichen Können in rund 90 einzelnen Berufsmeisterschaften.

Mit dabei sind auch 13 Jugendliche aus dem Frutigland, zwölf davon wurden bereits im «Frutigländer» vorgestellt. Matthias Studer, Fleischfachmann aus Frutigen, hat sich neu ebenfalls angemeldet und wird nun Teil der Frutigländer Berufsleute an den SwissSkills 2025 sein.

RED

Infos und Tickets unter:

www.swiss-skills2025.ch