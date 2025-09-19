Bitte einsteigen: «Wartsaal 3. Klass»

Mit «Wartsaal 3. Klass» präsentiert das Ensemble von THEATERamORT seine neue Produktion im historischen Bahnhof Frutigen. Ganz im Sinne des Namens wird «am Ort» gespielt: teils im Wartsaal dritter Klasse, teils in einem alten Bahnwagen.

Eigentlich soll es eine nostalgische Zugfahrt nach Bern werden. Doch als der Zug nicht abfährt, finden sich alle Reisenden im Wartsaal dritter Klasse wieder. Dort stösst Kommissar Huber auf eine Spur, die Vergangenheit und Gegenwart brisant verbindet.

Die regulären Vorstellungen vom 22. Oktober 2025 bis 7. November 2025 sind erfreulicherweise bereits ausverkauft. Daher finden am Dienstag, 4. November 2025, 19.30 Uhr und am Sonntag, 9. November 2025, 18.00 Uhr zwei Zusatzvorstellungen statt. Tickets für diese beiden Vorstellungen sind erhältlich bei eventfrog.ch/theateramort oder in einem BLS-Reisezentrum.

Mit der Zuschauerzahl von maximal 34 Personen pro Abend bleiben die Aufführungen bewusst persönlich – ein Theaterabend, der Nähe schafft und in Erinnerung bleibt.

TRIX PERREN