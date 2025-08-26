Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Briefe und Päckli zwischen Motorsäge und Fadenmäher

  26.08.2025 Reichenbach, Kiental
Verkäuferin Tabea Ryter bedient Postkunden Joni Ryter am neuen Schalter in der Wolf AG beim Bahnhof Reichenbach. BILD: RACHEL HONEGGER
Verkäuferin Tabea Ryter bedient Postkunden Joni Ryter am neuen Schalter in der Wolf AG beim Bahnhof Reichenbach. BILD: RACHEL HONEGGER

Arbeitskleider, Motorsägen und Fadenmäher: Vieles leuchtet in knalligem Orange in der Wolf AG Reichenbach. Und zwischen all diesen Motoren und Maschinen blitzt ein wenig Gelb hervor: der neue Postschalter! Der gelbe Riese ist hier für die Kunden auf nicht mal einen ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote