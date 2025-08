Chrigel Maurer mit «emotionalem Höhepunkt»

Letzte Woche durfte Chrigel Maurer ein besonderes Ziel erreichen, wie er am Mittwoch mitteilte: den 102. Viertausender innerhalb eines Jahres hat er geschafft – gemeinsam mit seinem Sohn. «Ein emotionaler Höhepunkt!», schreibt er.

Der Extremsportler Chrigel Maurer hat ein volles Programm: Anfang August fanden die Hike&Fly-Meisterschaften in Lungern OW statt und am Swiss Open in Disentis (3. bis 9. August 2025) will er um den Schweizermeistertitel im Streckenfliegen antreten.

ANGELA KRENGER