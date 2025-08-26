Immobilien Immobilien
Das Swiss Chamber Music Festival in den Startlöchern

  26.08.2025 Kultur, Adelboden
Chiara Samatanga wird das Festival am 5. September eröffnen.
Am 5. September 2025 beginnt das 15. Swiss Chamber Music Festival. Es gibt Celli in der Kirche, Beethoven im Club und eine Uraufführung im Kino. Und mittendrin spannende Nachwuchstalente, die es zu entdecken gilt!

«Ein Eröffnungskonzert nur mit Celli ...

