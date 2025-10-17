Das Wasser in der Bahnhofstrasse 2005

Aktuell wird ein Projekt zum Schutz vor allfälligem Überlaufen des Schwarzbachs geplant. Letzten Freitag informierte der «Frutigländer» über die Pläne und den Mitwirkungsanlass vom 21. Oktober um 20 Uhr im Kirchgemeindehaus Reichenbach. Das als Illustration ...

HSF