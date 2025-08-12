Immobilien Immobilien
Der beliebte Postenlauf für Radbegeisterte

  12.08.2025 Kandersteg, Frutigen
Die Route ist auf der Startkarte per QR-Code abrufbar. BILD: ZVG
Auch in diesem Jahr lädt die beliebte Bike Challenge wieder Gross und Klein zu einem sportlichen Abenteuer auf zwei Rädern ein. Zwischen dem 5. und 30. August 2025 erwartet alle Teilnehmenden ein abwechslungsreicher Postenlauf durch die malerische Bergwelt rund um Kandersteg und ...

