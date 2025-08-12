Der beliebte Postenlauf für Radbegeisterte

Auch in diesem Jahr lädt die beliebte Bike Challenge wieder Gross und Klein zu einem sportlichen Abenteuer auf zwei Rädern ein. Zwischen dem 5. und 30. August 2025 erwartet alle Teilnehmenden ein abwechslungsreicher Postenlauf durch die malerische Bergwelt rund um Kandersteg und ...

Auch in diesem Jahr lädt die beliebte Bike Challenge wieder Gross und Klein zu einem sportlichen Abenteuer auf zwei Rädern ein. Zwischen dem 5. und 30. August 2025 erwartet alle Teilnehmenden ein abwechslungsreicher Postenlauf durch die malerische Bergwelt rund um Kandersteg und Frutigen.

Die Regeln sind einfach: An insgesamt 16 Standorten wurden Posten eingerichtet, die mit dem Fahrrad angefahren werden können. An jedem Posten wird die persönliche Startkarte «geknipst». Wer mindestens vier Posten erfolgreich absolviert, erhält bei der Abgabe der Karte ein exklusives Erinnerungsshirt. Mitmachen lohnt sich doppelt: Neben dem sportlichen Erlebnis winken auch tolle Preise bei der grossen Verlosung am 30. August 2025 um 18 Uhr bei Grossen Sport in Kandersteg. Um daran teilzunehmen, muss die ausgefüllte Startkarte bis spätestens 17 Uhr in Kandersteg oder bis Freitag, 29. August (Ladenschluss), in Frutigen abgegeben werden. Später eingereichte Karten können leider nicht mehr berücksichtigt werden. Die Teilnahmegebühren betragen 15 Franken pro Person. Familien pro!tieren von einem Pauschalpreis von 45 Franken (ab drei Personen). Startkarten sind erhältlich bei Grossen Sport Kandersteg, im Veloschöpfli sowie in der Bike Oase Frutigen. Online können sie ebenfalls bezogen werden – den entsprechenden Link !nden Sie auf www.grossensport.ch.

Die Route und alle Postenstandorte sind auf der Startkarte per QR-Code abrufbar. Ob alleine, mit Freunden oder als Familie – die Bike Challenge 2025 verspricht wieder Spass, Bewegung und schöne Erlebnisse in der Natur. Also rauf aufs Bike und los geht’s!

RED