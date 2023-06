Der grösste Dorfverein jubiliert

Ein paar Unentwegte legten 1948 den Grundstein für einen Sportclub, der seit seinem Bestehen stetig gewachsen ist und heuer sein 75. Jubiläum feiert.

HANS HEIMANN

Zwei Fabrikarbeiter, ein Bäcker- und ein Schreinermeister brachten den Ball sprichwörtlich ins Rollen. Laut dem ersten Sitzungsprotokoll des FC Frutigen fand die Gründungsversammlung am 21. August 1948 im Hotel Terminus statt. 13 Männer waren anwesend, und diese wählten Rudolf Rebmann zum ersten Präsidenten des neuen Sportvereins. Schon zwei Wochen danach trat der FC Frutigen zum ersten Meisterschaftsspiel seiner Vereinsgeschichte gegen Spiez an. Das Spiel, ausgeführt in Thun, verlor der Neuling aus dem Kandertal mit 4:3.

Der junge Verein – sein Jahresbudget betrug rund 1000 Franken – bestand anfänglich aus 15 Aktivmitgliedern und 5 Junioren. Zuoberst auf der Tätigkeitsliste stand das Anlegen eines Trainingsund Spielfeldes, das schon bald im Grassi, beim heutigen Campingplatz, eingeweiht werden konnte. Doch der Platzbau belastete die Vereinskasse dermassen, dass auf die Anschaffung eines einheitlichen Mannschaftsdresses vorerst verzichtet werden musste.

Erster Aufstieg in die 2. Liga

Die ersten zehn Jahre nach der Gründung waren von der Aufbauarbeit geprägt. Die Anzahl der aktiven Mitglieder hatte sich erfreulicherweise bereits verdoppelt. Mit dem Gruppensieg in der 4. Liga und dem Aufstieg 1967 in die 3. Liga stellten sich auch sportliche Erfolge ein.

Die 1970er-Jahre sind geprägt vom Standortwechsel des Spielfelds zum Sportzentrum sowie vom erstmaligen Aufstieg in die 2. Liga. Im folgenden Jahrzehnt konnte hingegen der Abstieg in die 3. Liga nicht verhindert werden. Dies hatte aber auf das Wachstum der Aktivmitglieder keinen Einfluss – im Gegenteil. Erstmals in der Clubgeschichte des FC Frutigen wurde 1986 eine Damenmannschaft ins Leben gerufen.

Ein Eintrag im Guinnessbuch

Im Jahr des 50-jährigen Bestehens gelang den Frutigern 1998 der Wiederaufstieg in die 2. Liga. Gefeiert wurde das Jubiläum eine ganze Woche lang mit Spiel und musikalischer Unterhaltung. Seinen Abschluss fand das Fest am Sonntag, 21. Juni, mit dem Weltrekordversuch «The biggest game»: dem grössten Fussballspiel der Welt auf dem Flugplatzgelände Frutigen. Die Idee stammte vom damaligen OK-Präsidenten Hanspeter Burri, der sich wie viele der Teilnehmer noch gut an dieses Spiel erinnert: «Geplant war, dass 800 Spielerinnen und Spieler in zwei Mannschaften gegeneinander antreten. Es meldeten sich aber 1063, was wir notariell beglaubigen liessen, weil wir ja einen Eintrag im Guinessbuch der Rekorde anstrebten.» Gespielt wurde schliesslich mit 20 Bällen. Die SpielerInnen, in rote und weisse Trikots gekleidet, durften sich nur in zugewiesenen Bereichen des Spielfelds bewegen, um eine zu grosse Menge vor den Toren zu vermeiden. Diese hatten eine Breite von immerhin 29 Metern, und das Spiel wurde von 20 Schiedsrichtern überwacht. «Ich kann mich nicht mehr erinnern, wer gewonnen hat», meint Burri, «aber das Resultat lautete 26:24 Tore.»

Der gelungene Weltrekord fand sogar Beachtung in deutschen Fussballmagazinen, und das Schweizer Fernsehen berichtete ebenfalls in einem kurzen Beitrag darüber. «Der Eintrag ins Guinessbuch der Rekorde liess noch zwei Jahre auf sich warten. Aber wir hatten enorme Freude an diesem Weltrekord, und noch heute erinnern sich viele der damals Beteiligten daran», erzählt Burri, der übrigens auch Co-OK-Präsident des 75-Jahr-Jubiläums ist.

Ausgezeichnete Nachwuchsarbeit

Einen Monat nach dem Weltrekordspiel erfolgte der Spatenstich zur Errichtung des neuen Clubhauses. Teile dieses Gebäudes sowie der Geräteschuppen in der Nähe waren ein Jahr zuvor einem Feuer zum Opfer gefallen.

Der FC Frutigen hatte sich mittlerweile mit seinen Junioren einen Namen gemacht – heute ist er zu einer der erfolgreichsten Juniorenbewegungen im Berner Oberland geworden. Als grösster Dorfverein Frutigens gilt der FC obendrein als Zugpferd bei der Zusammenarbeit mit anderen Vereinen.

Ein «Olympia-Duell» in Frutigen

Ins neue Jahrtausend startete der FC Frutigen mit 85 Aktivmitgliedern sowie 165 Junioren und einem Budget von 150 000 Franken; seine beste Mannschaft spielte nun in der 3. Liga (1. Stärkeklasse). Eine tolle Saison hatten die Damen 2007 / 2008: Sie verloren keines der 22 Spiele und sicherten sich somit den Wiederaufstieg von der 4. in die 3. Liga. Einige Höhepunkte dieses Jahrzehnts waren 2008 das Freundschaftsspiel gegen die erste Mannschaft des FC Thun sowie zwei Jahre danach das «Duell der Olympiasieger» mit dem Langläufer Dario Cologna und seiner Auswahl von prominenten Persönlichkeiten gegen die Frutiger Mannschaft um den einheimischen Skicross-Olympiasieger Mike Schmid. (Siehe Hinweis am Ende des Artikels.)

Technische Fortschritte machte der Club mit der Anschaffung eines Traktors für den Rasen und dem Aufstellen einer Matchuhr. Spielerisch hingegen war die Saison 2015 / 2016 für die erste Mannschaft schwierig – der Vorstand sah sich gezwungen, mangels guten Resultaten in der Rückrunde einen Trainerwechsel vorzunehmen. Zwei Saisons später überraschten die Frauen: sie stiegen in die erste Liga auf.

Heute zählt der FC Frutigen über 500 Aktive und das Clubbudget beträgt rund 300 000 Franken. Die 13 Junioren- und 2 Juniorinnenteams belegen, wie erfolgreich der ländlich geprägte Verein in der Nachwuchsförderung ist. Auch der Integration von Junioren in die Aktivmannschaften wird grosse Beachtung geschenkt, sodass der FC Frutigen für die Zukunft gut gerüstet ist.

Einen SRF-Fernsehbeitrag zum erwähnten Fussball-Duell der Olympiasieger finden Sie unter www.frutiglaender.ch in der Rubrik Web-Links.

Programm der Jubiläums- und Turnierwoche «75 Jahre FC Frutigen»

Den Auftakt zum Jubiläumsanlass bildete das gestern gestartete Firmenturnier, zu dem noch bis Donnerstag, 22. Juni, jeweils ab 18 Uhr angepfiffen wird.

Am Freitag, 23. Juni, findet ab 18 Uhr das interne Treffen der FCF-Familie statt. Alle Mitglieder, ehemalige Mitglieder, HelferInnen, Sponsoren, Donatoren, GönnerInnen usw. sind zum offiziellen Teil mit Essen geladen. Nur mit Anmeldung – die Anzahl Plätze ist beschränkt. Für musikalische Unterhaltung sorgen das Trio Jutzi und die Band Airline, in der Oldiesbar wird DJ Ironware auflegen.

Am Samstag, 24. Juni, findet ab 9 Uhr bis etwa 21.30 Uhr ein Grümpelturnier statt, dies ebenfalls nur mit Anmeldung. Parallel werden viele Attraktionen wie Bubble-Soccer, Fussballparcours, Foodstände usw. geboten. Den Höhepunkt der Feierlichkeiten bildet die Jubiläumsparty (ab 21.30 Uhr), mit den Hit-DJs Schelker, Thomi und Reusser. In der Oldiesbar wird DJ Funky Soulsa für den richtigen Sound sorgen. Tickets für die Party sind nur im Vorverkauf erhältlich. Ein Nachtbus fährt um 3 Uhr morgens den Kurs Frutigen–Spiez–Thun.

Als Familientag beginnt der Sonntag, 25. Juni, mit einem Schülerturnier ab 8.30 Uhr und einem Family-Turnier von 11.30 bis 18 Uhr (mit Anmeldung). Alle Kinder können am Schülerturnier und am Family-Turnier teilnehmen. Einige der gebotenen Attraktionen sind Walking-Football, das FCF-Museum, Kinderschminken, eine Hüpfburg, ein Fussballparcours sowie Menschenkicker und Bubble-Soccer.

Um etwa 17.30 Uhr wird bekannt gegeben, wer den Hauptpreis des Jubiläumslottos, einen Ford Fiesta im Wert von 20 000 Franken, gewonnen hat.

HHH

Alle Angaben und Anmeldungen zu den einzelnen Anlässen unter: fcfrutigen.ch/75-jahre-jubilaeum