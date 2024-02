«Der Mann mit der einzigartigen Stimme» gab sich die Ehre

Der vielseitige italienische Gitarrist Dan Mudd war kürzlich erst mit seinem Manager und Co-Musiker Dominik Liechti in Memphis (USA) aufgetreten. Am Samstag trat er neben der Skipiste beim Restaurant Rendezvous auf und lieferte Kostproben aus seinem grossen Repertoire.

KATHRIN JUNGEN

Viele Musikliebhaber fanden sich zum Outdoor-Konzert beim «Rendez-vous» ein. Dan Mudd überzeugte mit seiner rauen, starken Stimme, die an Zucchero oder Joe Cocker erinnert. Mit seiner präzisen Gitarrentechnik erzeugte er zudem manchen Spezialeffekt. Das Publikum würdigte dieses vielseitige Können mit grossem Applaus. «Mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal eine Gitarre in der Hand, die bei meinem Onkel an der Wand hing», erzählte der heutige Berufsmusiker. Seither spielt er dieses Instrument mit Leidenschaft und schreibt auch viele eigene Songs.

Von der Strasse auf die grosse Bühne

Bis 2018 war Dan Mudd als Strassenmusiker in Bern unterwegs. Jeden Mittwoch fuhr er mit seinem Fiat Panda in die Stadt und kehrte erst am Sonntag wieder nach Italien zurück. In Bern hat ihn Dominik Liechti alias bearbeat aus Thun gehört und war sofort begeistert. Eine grosse Menschenmenge stand um den Musiker herum. «Auch ich konnte mich dem Mann mit der einzigartigen Stimme nicht entziehen», schwärmt Liechti. Einer ihrer ersten gemeinsamen Auftritte war jener am Vogellisi Festival in Adelboden, wo das Duo gefeiert wurde. Dan Mudd und bearbeat überstanden gemeinsam die Pandemie und spielten Hunderte von Konzerten. Sie erlangten sogar den Sieg an der Swiss Blues Challenge und konnten dadurch vom 14. bis zum 21. Januar an der International Blues Challenge in Memphis teilnehmen, anschliessend traten sie in Los Angeles an der NAAM-Show auf. Im April waren sie an der European Blues Challenge in Portugal vertreten. Auch an die Strassenmusik-Weltmeisterschaft in Süd Korea wurde Dan Mudd eingeladen.

Das grösste Highlight war jedoch, als Dan Mudd bei «The Voice of Germany» auf der grossen TV-Bühne stand und zum ersten Mal ein Millionenpublikum vor sich hatte. Gecoacht wurde er von Giovanni Zarrella, mit dem er sich in seiner Muttersprache unterhalten konnte. Anschliessend trat er in Zarrellas Show auf. «Das war eine sehr gute Werbung für mich», meint der passionierte Musiker.

