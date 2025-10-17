Der Strättligensteg ist gesperrt

Die Gemeinde hat darüber informiert, dass der über den Unterlauf der Kander führende Strättligensteg auf der Spiezer Seite bis auf Weiteres aus Sicherheitsgründen gesperrt ist.

Die Gemeinde hat darüber informiert, dass der über den Unterlauf der Kander führende Strättligensteg auf der Spiezer Seite bis auf Weiteres aus Sicherheitsgründen gesperrt ist.

MARTIN NATTERER

Der von Fussgängerinnen und Fussgängern sowie von Spaziergängerinnen und Spaziergängern viel benutzte Steg bildet seit 1967 eine Verbindung über die Kander und ist Teil des offiziellen Wanderwegnetzes, darunter auch Teil des Jakobswegs. Die Gemeinde Spiez überprüft jährlich den Zustand der Brücke, inklusive der Widerlagerbereiche, im Rahmen von Inspektionen. Die diesjährige Kontrolle hat nun eine fortschreitende Erosion im Widerlagerbereich auf der Seite Spiez aufgezeigt, was den Beizug zusätzlicher Fachspezialisten erforderlich machte. Deren Beurteilung ergab, dass eine weitere Erosion die Tragfähigkeit des Widerlagers und damit die Sicherheit der gesamten Brücke gefährden würde.

Aus diesem Grund hat die Gemeinde Spiez entschieden, die Brücke vorsorglich zu sperren, um jegliches Risiko für die Bevölkerung auszuschliessen. Parallel dazu wurden Sofortmassnahmen beschlossen, die – sofern möglich – im kommenden Jahr umgesetzt werden sollen, damit die Brücke baldmöglichst wieder geöffnet werden kann.