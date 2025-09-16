Details zur Sanierung der Frutiger Tellenburg

Was bisher im Rahmen der Burgsanierung passiert ist, welche Erkenntnisse ...

Seit letztem Jahr wird an der Tellenburg in Frutigen intensiv gearbeitet: Die Unternehmer haben Steine abgetragen, damit die Aussenmauern stabil und sicher wieder aufgebaut werden können.

Was bisher im Rahmen der Burgsanierung passiert ist, welche Erkenntnisse über die Ruine und deren Zustand gewonnen wurden und wie der weitere Bauablauf aussieht, wird ein letztes Mal im laufenden Jahr am Freitag, 3. Oktober 2025, um 16 Uhr vor Ort von Planern und vom archäologischen Dienst des Kantons Bern erklärt.

Treffpunkt: Zelt der Burgfreunde bei der Burg, Dauer ca. eine Stunde. Gutes Schuhwerk empfohlen. Parkplatz Rybrügg/Schützenhaus benützen.

News zur Sanierung gibt es jeweils unter: www.tellenburg.ch