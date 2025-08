Die meisten Fördergelder der Berghilfe fliessen im Juli in die Landwirtschaft

Die Schweizer Berghilfe unterstützte im Juli mit rund 2,6 Millionen Franken Projekte von Unternehmerinnen und Unternehmern in Berggebieten. Jedes der Vorhaben trage zur Wertschöpfung und wirtschaftlichen Vielfalt im Schweizer Berggebiet bei, so die Stiftung Schweizer Berghilfe in ihrer Mitteilung vom 29. Juli.

Im letzten Monat wurden 47 Projekte in 11 Kantonen unterstützt. Die Mehrheit davon, nämlich 39 Vorhaben, betreffen den Bereich Landwirtschaft. Gesamthaft wurden hier im vergangenen Monat 1 872 000 Franken von der Stiftung gesprochen.

Förderung im Tourismus

Zwei Projekte sind touristisch, an sie gingen 300 000 Franken. Der Tourismus ist damit die Branche, die am zweitmeisten Fördergelder erhielt. An dritter Stelle liegt im Juli das Gewerbe, in diesem Bereich wurden vier Vorhaben mit gesamthaft 270 000 Franken unterstützt.

Im vergangenen Monat erhielten die Kantone Bern, St. Gallen und Freiburg am meisten Gelder. Projekte in Bern bekamen 647 000 Franken, in St. Gallen 434 000 und in Freiburg 304 000 Franken von der Berghilfe zugesprochen.

AK