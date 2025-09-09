Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Die «Nacht der Sterne»

  09.09.2025 Spiez

Bereits zum dritten Mal findet am 12. September im Kanton Bern der Event zur Sensibilisierung gegen Lichtemissionen unter dem Titel «Nacht der Sterne» statt.

Die Gemeinde Spiez nimmt dieses Jahr zum ersten Mal daran teil, gemeinsam mit den Gemeinden der ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote