Die Spitex Niesen auf dem Gurten

  29.08.2025 Region

Am Montag, 11. August, sowie am Dienstag, 19. August, fand der lang ersehnte Personalausflug der Spitex Niesen statt – dieses Mal auf dem malerischen Hausberg Berns, dem Gurten. Um 13 Uhr fuhr der Bus in Frutigen ab, und bei der Talstation der Gurtenbahn durften die Mitarbeitenden ...

