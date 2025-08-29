Die Spitex Niesen auf dem Gurten

Am Montag, 11. August, sowie am Dienstag, 19. August, fand der lang ersehnte Personalausflug der Spitex Niesen statt – dieses Mal auf dem malerischen Hausberg Berns, dem Gurten. Um 13 Uhr fuhr der Bus in Frutigen ab, und bei der Talstation der Gurtenbahn durften die Mitarbeitenden ...

Am Montag, 11. August, sowie am Dienstag, 19. August, fand der lang ersehnte Personalausflug der Spitex Niesen statt – dieses Mal auf dem malerischen Hausberg Berns, dem Gurten. Um 13 Uhr fuhr der Bus in Frutigen ab, und bei der Talstation der Gurtenbahn durften die Mitarbeitenden entscheiden, ob sie den Gipfel bequem mit der Bahn erreichen oder die Herausforderung einer Wanderung auf sich nehmen wollten.

Auf welche Weise auch immer oben angekommen, bot sich den Teilnehmenden eine abwechslungsreiche Auswahl an Aktivitäten. Einen Teil der Gruppe zog es zum Rodeln wieder hinunter ins Tal, während die anderen die Gelegenheit ergriffen, auf dem Highland Gurten Bauernhof in die Schweizer Traditionen einzutauchen. Vom Taler oder Fahnen Schwingen über das Alphornblasen bis hin zum Trücklen-Bemalen – es gab für jeden etwas zu erleben. Für das leibliche Wohl wurde ebenfalls bestens gesorgt: Bei einem gemütlichen Grillplausch genossen die Mitarbeitenden nicht nur köstliche Speisen, sondern auch die Gelegenheit, sich in lockerer Atmosphäre auszutauschen und zu plaudern. Der Anlass endete um 19 Uhr mit einem entspannten Spaziergang zurück zur Gurtenbahn. Anschliessend trat die Gruppe die Heimreise nach Frutigen an – erfüllt von schönen Erlebnissen und glücklichen Momenten.

Das Wetter spielte an beiden Tagen perfekt mit und die Rückmeldungen der Mitarbeitenden waren durchweg positiv. Es war ein rundum gelungener Event, der nicht nur den Teamgeist stärkte, sondern auch die Freude an der gemeinsamen Zeit förderte.

