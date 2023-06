Die Vielfalt von Landschaft und Natur entdecken

Am Samstag wurde der «Wildnis-Trail» eröffnet. Das neue Angebot ist Tieren und Pflanzen, aber auch dem Klimawandel gewidmet. Lanciert wurde der T hemenweg gemeinsam mit Mountain Wilderness Schweiz und der Stiftung UNESCO-Welterbe Schweizer Alpen Jungfrau-Aletsch.

MICHAEL SCHINNERLING

Kanderstegs Gemeindepräsidentin Barbara Jost und der Kandergrunder Grossrat Ernst Wandfluh hatten die Ehre, die Hinweistafel zum neuen Wildnis-Trail zu enthüllen. Wandfluh ist «Götti» des neuen Wegs und überbrachte gleichzeitig den QR-Code, über den man viel Spannendes und Lehrreiches erfahren kann. «Die Natur braucht keine Menschen – Menschen brauchen die Natur», sagte Wandfluh in seiner kurzen Rede. Oder mit den Worten des Schauspielers Harrison Ford ausgedrückt: «Die Natur würde das Aussterben des Menschen problemlos überleben. Menschen können dagegen nicht ohne die Natur überleben.»

Neben Ernst Wandfluh und Barbara Jost waren noch Jessica Oehler vom UNESCO-Welterbe Schweizer Alpen Jungfrau-Aletsch, Sebastian Moos von Mountain Wilderness, Nico Seiler, Präsident von Kandersteg Tourismus, Gemeinderätin Franziska Ryter und Sonja Reichen, die ehemalige Leiterin des Tourist Centers, vor Ort. Sie alle waren sich einig: Der Trail ist etwas Einmaliges und Besonderes. «Eine Lücke im Angebot wird geschlossen», fand Seiler.

«Die Kinder werden sich draussen anders bewegen»

Mountain Wilderness ist eine international tätige Naturschutzorganisation, die ihre Hauptaufgabe im Schutz der ursprünglichen Räume der Erde sieht. Ihr gehört auch Projektleiter Sebastian Moos an. In seinen Augen ist der Weg «eine geniale Idee». Vor allem überzeuge ihn der Grundgedanke dahinter: «Dass wir mit Kindern und Jugendlichen die zukünftigen Touristen ansprechen und ihnen Wildnis, Bergnatur und einen sorgsamen Umgang damit näherbringen.» Das Erleben und Erfahren mit allen Sinnen helfe, die Wertschätzung für die Umwelt zu fördern. «Die Kinder werden sich draussen anders bewegen, wenn sie den Trail absolviert haben», ist Moos überzeugt. «Mir war ziemlich schnell klar, dass der Wildnis-Trail durch das Gebiet Uf der Höh führen sollte», erklärt er und nennt die Gründe für diese Wahl: «Es ist vom Bahnhof aus sehr schnell erreichbar und fördert dadurch die Anreise mit dem öV. Gleichzeitig zeichnet sich das Gebiet durch seine sehr abwechslungsreiche Landschaft auf kleinstem Raum aus. Es gibt verschiedene Wälder, verschlungene Pfade, Tiefund Weitblicke auf Kandersteg und dahinter die majestätischen 3000er – was wollen wir mehr?»

Der Wildnis mit Respekt begegnen

Gerade im Frühling gebe es entlang des Trails sehr viele Blumen und Blüten zu sehen. «Als ich Ende April dort war, habe ich zum Beispiel Leberblümchen in Massen gesehen sowie Veilchen, Schlüsselblümchen und weiter oben Erica», erzählt Moos.

Inhaltlich gefalle ihm der zweite Posten mit den Fotos zum Vergleichen besonders gut, so der Projektleiter. «Da sollen sich die Kinder umsehen und sich überlegen, welche Dinge vom Menschen geschaffen sind – und was für sie Wildnis ist.» Landschaftlich sei das Gebiet der «Usseri Riseti» sein Favorit. «Das Gelände fällt dort steil ab, ich kann der Erosion fast live bei ihrem Werk zuschauen: wie sie das lockere Gestein abträgt», beschreibt Moos seine Eindrücke. «Und wie sich die Aussicht Richtung Doldenhorn und Co. öffnet, finde ich einmalig.»

Für Moos kann der Wildniss-Weg auch einen pädagogischen Effekt haben und zum Nachdenken anregen. «Wie wirkt sich mein Verhalten im Alltag auf die Wildnis aus? Jede unserer Handlungen hat indirekt Einfluss auf die unerschlossene, sich frei entwickelnde Natur. Was ich konsumiere und wie ich mich verhalte, kann dazu beitragen, dass ich der Wildnis und anderen Menschen, die sich darin bewegen, mit Respekt begegne.»

Infos zum Weg

Start / Ziel: Bahnhof Kandersteg. Zielgruppen: Kinder zwischen 6 und 12 Jahren; Familien; SchülerInnen im Primarschulalter. Saison: Jeweils Mai bis Oktober. Routen: Lange Variante: Distanz 4,6 km, Aufstieg: 215 hm, Gehzeit 1 Std. 30 Min. Kurze Variante: Distanz 3,7 km, Aufstieg 170 hm, Gehzeit 1 Std 10 Min.

Weitere Informationen zum Trail und zur Anwendung des genannten QR-Codes finden Sie unter www.frutiglaender.ch im Bereich Web-Links.