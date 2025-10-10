Drei Szenarien, ein Ziel: bereit zu sein

Realitätsnahe Szenarien, volle Konzentration und Teamarbeit: Der Militärsanitätsverein Kandertal und Simme, sowie die Samariter Wimmis stellten bei einer gross angelegten Übung in Kandersteg ihr Können unter Beweis. Zwischen einem simulierten Unfall beim Tubing, einem Betrunkenen und einer Bergung im steilen Gelände wurden Einsatzbereitschaft, medizinische Kompetenz und Kommunikation der Sanitätskräfte auf die Probe gestellt.



