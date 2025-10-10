Immobilien Immobilien
Drei Szenarien, ein Ziel: bereit zu sein

  10.10.2025 Kandersteg
BILD: MICHAEL SCHINNERLING
BILD: MICHAEL SCHINNERLING

Realitätsnahe Szenarien, volle Konzentration und Teamarbeit: Der Militärsanitätsverein Kandertal und Simme, sowie die Samariter Wimmis stellten bei einer gross angelegten Übung in Kandersteg ihr Können unter Beweis. Zwischen einem simulierten Unfall beim Tubing, einem Betrunkenen und einer Bergung im steilen Gelände wurden Einsatzbereitschaft, medizinische Kompetenz und Kommunikation der Sanitätskräfte auf die Probe gestellt. 

Zum Text gehts HIER

