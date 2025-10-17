Immobilien Immobilien
Ehemaliger BLS-Direktor Martin Josi gestorben

  17.10.2025 Region

Der Berner Regierungsrat hat den Tod des früheren Staatsschreibers (1971 bis 1985) und BLS-Direktors Martin Josi bekannt gegeben.

Letztere Funktion als Chef des Berner Bahnunternehmens hatte er von 1985 bis zu seiner Pensionierung 1999 inne. Josi hatte ein ...

