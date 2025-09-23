Ein Festival, das Geschichte schreibt

Nicht nur für den Organisator Kander Kultur war das Wochenende ein Meilenstein in der Vereinsgeschichte, auch für viele der insgesamt 14 000 BesucherInnen wurde es ein Highlight: Die Mundart-Kultband Patent Ochsner schloss ihre Tournee 2025 mit über 70 Auftritten mit einem Doppelkonzert am Freitag und Samstag auf dem Frutiger Widi-Areal ab. Wie die Stimmung war und welche Special Guests das Publikum überraschten, lesen Sie HIER