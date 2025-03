Am Samstag fand auf der Rütti in Zollikofen die Berufsmeisterschaft der Berner Landwirtinnen und Landwirte statt. Die fünf Bestplatzierten des Jahrgangs 2025 (zwei belegen gemeinsam den vierten Rang) schafften die Qualifikation für einen der begehrten Startplätze an ...