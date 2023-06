Ein paar Millimeter lösten das Problem

ÖFFENTLICHER VERKEHR Seit Sonntag fährt der GoldenPass-Express nach einem Unterbruch wieder einmal pro Tag durchgehend von Montreux nach Interlaken. Bis voraussichtlich Ende Juli kommen drei weitere Direktverbindungen hinzu.

Ende Februar hat die BLS bei Routinekontrollen an Weichen, die auf der Strecke Zweisimmen – Interlaken Ost durch den GoldenPass-Express befahren werden, erhöhte Abnutzungen festgestellt. Daraufhin hat die BLS entschieden, den Betrieb des Zuges auf dieser Strecke einzustellen. In den vergangenen Monaten wurden umfangreiche Tests durchgeführt. Mit der Verringerung der Radabstände um wenige Millimeter konnte das Zusammenspiel zwischen den Rädern und bestimmten Weichen auf dem BLS-Netz verbessert und die Ursache der erhöhten Abnutzung behoben werden. Damit wird die umsteigefreie Verbindung zwischen der Waadtländer Riviera (Montreux) und dem Berner Oberland (Interlaken) wieder aufgenommen.

Gleichzeitig wurden am 11. Juni drei zusätzliche Verbindungen zwischen Montreux und Interlaken eingeführt. Der GoldenPass-Express verkehrt bei diesen Verbindungen vorläufig nur zwischen Montreux und Zweisimmen. Dort steigen die Fahrgäste um. Sobald weitere Züge für die Fahrt auf dem BLS-Netz angepasst sind, werden sie schrittweise bis Ende Juli auf der Strecke zwischen Zweisimmen und Interlaken in Betrieb genommen. Aktuelle Informationen darüber, bei welcher Verbindung der Zug durchgehend verkehrt, sehen Reisende in den Hinweistexten im Onlinefahrplan.

PRESSEDIENST BLS / REDAKTION