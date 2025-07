Ein starker Winter und angepasste Angebote für die neue Saison

Die Delegierten der Interessengemeinschaft Ski- und Bikeregion Adelboden-Lenk (IGSAL) trafen sich zur Sommerversammlung auf der Tschentenalp. Nach einem Rückblick auf die erfolgreiche Wintersaison verabschiedeten sie ihren ehemaligen Präsidenten Markus Hostettler.

Die Delegierten der Bergbahnen Adelboden AG, Genossenschaft Lenk Bergbahnen, Elsigenbahnen AG, Skilifte Metschalp AG, Engstligenalp AG, Tschentenalpbahnen AG sowie Vertreterinnen und Vertreter der Bergbahnen Adelboden-Lenk AG, des Ortsverkehrs und Tourismus blickten mit Präsident Nicolas Vauclair auf eine der erfolgreichsten Wintersaisons der IGSAL zurück. Es war sein erster Jahresbericht als Vorsitzender, wie die IGSAL schreibt.

Investitionen und neuer Aboverbund

Im Winter 2024/25 profitierten die Teilgebiete von ausgezeichneten Wetter-, Schnee- und Pistenbedingungen: Die IGSAL verzeichnete zehn Prozent mehr Ersteintritte als im Vorwinter – und liegt vier Prozent über dem Fünfjahresschnitt. Auch finanziell war die Saison erfolgreich: Mit über 37,5 Millionen Franken Umsatz erzielte sie ein Plus von drei Prozent gegenüber dem guten Vorjahr, respektive sieben Prozent gegenüber dem Fünfjahresdurchschnitt. Besonders erfreulich entwickelte sich die Tschentenalp, die 28 Prozent mehr Gäste als im Vorjahr zählte. IGSAL-Präsident Nicolas Vauclair zeigte sich entsprechend zufrieden, betonte aber: «Solche Jahresabschlüsse sind die Basis für die anstehenden Investitionen in allen Teilgebieten.»

Die Region bleibt bestrebt, in Infrastruktur, Digitalisierung und das Gästeerlebnis zu investieren. Vauclair: «Der Wechsel von Gstaad zum Magic Pass bringt Bewegung in den Markt. Wir bleiben unserer Strategie treu und setzen mit dem neuen AlpsPass weiterhin auf Qualität – für Gäste, die bereit sind, einen kostendeckenden Preis dafür zu zahlen.» Zudem wurde ein neues Upgrade geschaffen: Wer den AlpsPass für die Wintersaison 2025/26 erwirbt, hat die Möglichkeit, für 100 Franken zusätzlich ein Kombiabo mit dem Sommerwanderpass Adelboden-Lenk 2026 zu erwerben. Das Samstags-Angebot «KidsFree» erfreue sich grosser Beliebtheit. Die Verantwortlichen haben bei den Abonnementen noch familienfreundlichere Strukturen geschaffen. «Bei all unseren Saisonabos haben wir die Tarife für Kinder und Jugendliche um 40 Prozent gesenkt. Eine vierköpfige Familie bezahlt somit im nächsten Winter mit dem Alps-Pass weniger als vorher im Top4-Verbund», so Vauclair.

Würdigung einer langen Karriere

Zum Abschluss liess es Nicolas Vauclair sich nicht nehmen, den anwesenden, ehemaligen IGSAL-Präsidenten Markus Hostettler offiziell zu verabschieden. Dieser übergab sein Amt im Juli 2024 an seinen Nachfolger und wurde im Januar 2025 pensioniert. In einer Laudatio mit Anekdoten würdigte Vauclair das zwölfjährige Wirken seines Vorgängers und bezeichnete ihn als «Mann mit drei Rollen»: «Du warst Stratege, Komplize und Pragmatiker – mit dem Blick fürs Ganze.» Er hob einige Meilensteine hervor, wie die Neuausrichtung der IGSAL zur Ski- und Bikeregion oder die Digitalisierung, welche Hostettler massgeblich vorangetrieben hatte.

SKI- UND BIKEREGION ADELBODEN-LENK