Letztes Jahr nahmen 44 Mitglieder des Spital-Clubs Frutigen Meiringen Interlaken ihre Rechte in Anspruch. Für Aufenthalte in Ein- oder Zweibettzimmern wurden Entschädigungen in Höhe von insgesamt 60 580 Franken ausgezahlt. Zudem ist der Mitgliederbestand leicht ...