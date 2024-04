Eindeutige Einfahrt geplant

An schönen Sommertagen wird Kandersteg zuweilen von einer Blechlawine überrollt: Etliche Tagesgäste reisen mit dem Auto an und durchqueren das Dorf auf ihrer Suche nach freien Parkplätzen gleich mehrfach. Um das Problem zu entschärfen, hat die Gemeinde vor einigen Jahren ein Mobilitätskonzept erarbeitet, zu dem unter anderem die Ausscheidung neuer Stellflächen und die Einführung eines Parkleitsystems gehören (der «Frutigländer» berichtete). Besonders am Touristen-Hotspot Oeschinensee soll die Situation verbessert werden.

Ein erster Schritt dazu erfolgt nun bei der Talstation der Gondelbahn Kandersteg-Oeschinensee: Der Parkplatz in der ZöN (Zone für öffentliche Nutzung) Nr. 9 wird mit einer Schranke und einer sogenannten Ausstellbucht versehen. Zu diesem Zweck wird der bestehende Car-Parkplatz (172 Quadratmeter) in die ZöN aufgenommen und um 12,5 Quadratmeter erweitert. Der Grund für diese Massnahme wird im Erläuterungsbericht beschrieben: «Da die Ein- und Ausfahrt heute baulich nicht getrennt sind, kommt es bei einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu Rückstaus auf die Oeschistrasse». Mit dem geplanten «kleinräumigen und minimalen Eingriff» könne man die Verkehrssituation deutlich optimieren.

Weil nur die geringfügige Erweiterung und Umnutzung einer bereits befestigten Fläche geplant sei, werde das Vorhaben ansonsten keine Auswirkungen haben. Die Einzonung erfolgt denn auch im gemischt-geringfügigen Verfahren, für das die Gemeinde vier bis sechs Monate veranschlagt. Die öffentliche Planauflage läuft bis zum 13. Mai 2024.

HÜS

Den Erläuterungsbericht zur Zonenplanänderung, erstellt von der Panorama AG im Auftrag der Gemeinde,finden Sie unter www.frutiglaender.ch im Bereich Web-Links.