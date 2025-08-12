Engstligenalp im Zeichen der Ländler

Am Sonntag spielten auf der Hochebene Kapellen in unterschiedlicher Besetzung vor drei Sennhütten, der Raclettehütte und dem Berghotel. Eine Alphorngruppe zog von Standort zu Standort. Die vielen Besucherinnen und Besucher pilgerten bei hochsommerlicher Witterung von der einen Formation ...

YVONNE BALDININI