Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Fast Fashion: Film und Vortrag

  07.11.2025 Vorschau
Wegwerfmode ist leider noch immer in Mode. BILD: PIXABAY
Wegwerfmode ist leider noch immer in Mode. BILD: PIXABAY

Wegwerfmode ist auch in der Schweiz ein Problem. Schnell produziert, schnell gekauft, schnell entsorgt. Jedes Jahr muss allein in der Schweiz die gigantische Menge von 100 000 Tonnen Altkleidern entsorgt werden. Der Hauptgrund: Fast Fashion, also Billig-Mode.

Am ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote