Fast Fashion: Film und Vortrag

Fast Fashion: Film und Vortrag07.11.2025 Vorschau
Wegwerfmode ist auch in der Schweiz ein Problem. Schnell produziert, schnell gekauft, schnell entsorgt. Jedes Jahr muss allein in der Schweiz die gigantische Menge von 100 000 Tonnen Altkleidern entsorgt werden. Der Hauptgrund: Fast Fashion, also Billig-Mode.
Am
Am Frutiger Anlass «Fast Fashion» in der Badi Lounge, wird genauer hinter die Kulissen der Modebranche geschaut. Vanessa Bieri von der Arbeitsgruppe Fair Trade Town Frutigen führt dabei durch den Abend. Auf dem Programm stehen der Film «Der wahre Preis der Mode» und ein Vortrag von Ursina Haslebacher: «Was kann man tun? Das Beispiel Fashion Revolution».
Badi Lounge, Freitag, 14. November 2025, Eintritt frei.
Türöffnung 19 Uhr, Beginn: 19.30 Uhr, Schluss offizieller Teil: 21 Uhr
