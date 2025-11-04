Immobilien Immobilien
«Frutig-Märit – ein voller Erfolg»

  04.11.2025 Frutigen
BILD: MICHAEL SCHINNERLING
Tausende Besucher strömten auch dieses Jahr wieder an den Frutig-Märit. Dieser findet seit 1978 jeweils am letzten Freitag im Oktober statt und zählt heute zu den wichtigsten regionalen Herbstanlässen in Frutigen. Über zweihundert Stände, betrieben von ...

