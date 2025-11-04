«Frutig-Märit – ein voller Erfolg»

Tausende Besucher strömten auch dieses Jahr wieder an den Frutig-Märit. Dieser findet seit 1978 jeweils am letzten Freitag im Oktober statt und zählt heute zu den wichtigsten regionalen Herbstanlässen in Frutigen. Über zweihundert Stände, betrieben von ...

Tausende Besucher strömten auch dieses Jahr wieder an den Frutig-Märit. Dieser findet seit 1978 jeweils am letzten Freitag im Oktober statt und zählt heute zu den wichtigsten regionalen Herbstanlässen in Frutigen. Über zweihundert Stände, betrieben von lokalen Gewerbetreibenden und Marktfahrenden aus der ganzen Schweiz, bieten ein vielfältiges Sortiment aus regionalen Produkten, Handwerk und Kulinarik. Die Veranstaltung gilt als beliebter Treffpunkt für Bevölkerung und Gäste und stärkt den Austausch sowie das Gemeinschaftsgefühl im Dorf.

