Gastrokritik: Genuss und Erholung im Paradies auf Zeit

Dank der wunderschönen Lage mit Weinbergen, Panoramablick und Seeanstoss gilt Spiez als Perle im Berner Oberland. Gute Noten bekommt auch die Gastronomie der etwas über 13 000 EinwohnerInnen zählenden Gemeinde. Nach Anfragen für einen Beitrag zu dieser Serie ergab sich ein Kontakt zum Hotel Eden.

Die Aussicht auf die weltbekannte Bucht ist phantastisch, die Drei- und Viertausender setzen dem Panorama das Krönchen auf. Der Hotelpark lädt zum Flanieren, das Spa zum Wellnessen ein. Die Speisen verraten eine kreative Küche, gepaart mit einem exzellenten Service.

Ein Erlebnis von A bis Z

«Aus!üge in die Berge, eine Schifffahrt, Erholung im Eden Spa und abwechslungsreiche Events – das Hotel Eden hält eine Vielzahl an Highlights für Sie bereit!» Der Text im Hotel-Journal machte mich gluschtig. Hoteldirektor Patrick Jäger nimmt sich Zeit. Eine schöne Stunde verbringen wir in der Lounge mit der imposanten Bibliothek. Die Eigenabfüllung des Hauses, die Eden Cuvée aus weissem Spiezer und Viognier, hält die Zunge geschmeidig und das Gespräch in Gang. Gespiesen wird an diesem prächtigen Sommerabend auf der Terrasse. Die Tischdecken harmonieren perfekt zum Grün des grossen Parks mit seinen Bäumen, 400 Rosenstöcken und einem Beerengarten.

Die Speisekarte lasse ich mir nur informativ vorlegen, denn der Gastgeber bestimmt die «Spezialität des Hauses». Als Hors d’oeuvre wird ein Cornet mit Füllung, Tomatenstückchen, frische Kräuter samt köstlicher Kräutersauce gereicht. Ich bleibe bei der Eden Cuvée, deren angenehme 12,5 Prozent den Gruss des Hauses auf dem Teller sanft abrunden. Meine Erinnerung an die letzte Weissweinsuppe verblassen angesichts der Eden-Kreation mit gepiekten Apfelstückchen und gerösteter Walnuss.

Sie warten auf den Hauptgang, nicht wahr? Nun: Das Wienerschnitzel vom Schweizer Kalb – das Fleisch am Stück gekauft und im Haus tranchiert, kurz vorm Anbraten paniert und mit den typisch wienerischen «Blasen» versehen – ist ein Gedicht. Die Preiselbeerkonfit und die Meertrübeli sind mehr als nur dekorativ. Der warm servierte Kartoffelsalat ist etwas stark im Biss, die Sauce überrascht mit einem Frischekick bereit. Als schon fast himmlisch darf der Lagrein aus dem Südtirol von Elena Walch bezeichnet werden. Ich hatte meine Kellner Ben und Vincent drauf angesprochen. Darauf sie: «Den hätten wir Ihnen ohnehin vorschlagen wollen.» Die wohlabgewogenen 13,5 Prozent sind jedes einzelne die Investition wert …

Aussicht, Gespräch, hervorragendes Essen: Ich verzichte aufs Dessert. Stattdessen verinnerliche ich einen Digestif von Urs Hecht. Die Vieille Williams, Barrique-verwöhnt, übertrifft sich beinahe selbst. Zauberhaft!

Wellness und Genuss am See

Das 1903 erbaute Traditionshotel stand um die Jahrhundertwende während Jahren leer. Mit grossem Aufwand und viel Herzblut der Besitzerin wurden das Hotelgebäude prachtvoll renoviert sowie ein Tagungszentrum und ein Wellnessbereich mit Sole-Aussenbad realisiert. «Hier liesse sich prima ausspannen», denke ich. Warum eigentlich nicht? Die meisten Hotelgäste verbringen zwei bis drei Nächte in diesem Paradies(garten) auf Zeit – und stammen zu 80 Prozent aus der Schweiz.

THOMAS FEUZ

ZU GAST IN UNSERER REGION

Mit der «Spezialität des Hauses» machen wir Mahl für Mahl die (Kost-)Probe aufs Exempel. Was zählt, ist der Gesamteindruck und nicht ein – zufälligerweise – mangelhaftes Detail. Vielleicht weckt die Lektüre Lust auf mehr?

TF

TYPISCH HOTEL EDEN

Traditionshaus, seit 2021 unter der Leitung von Direktor Patrick Jäger. Die Highlights: Sehr gut mit dem öV erreichbar, einige Minuten ins Zentrum und zum See. Genussvoll speisen in prächtig restauriertem Ambiente oder auf der grossen Terrasse; Seminar- und Tagungszentrum für bis zu 150 Gäste; Spa-Wellnesswelt und gross(artig)er Park mit Beerenund Kräutergarten, diverse Nachhaltigkeits-Zertifizierungen. Ideal für Einzelgäste und für Familien, etwa für einen Kurzurlaub im eigenen Land. Genuss und Entspannung pur in gep!egter Umgebung!

TF

Hotel Eden, Seestrasse 58, Spiez, Telefon 033 655 99 00, welcome@eden-spiez.ch