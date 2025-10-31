Halloween – Tradition oder Sakrileg?

«Heute Abend ziehen wir als Kiss, Marry und Kill durch das Quartier in Reichenbach. «Kiss, Marry und Kill» ist ein Spiel, das vor allem Mädchen spielen. Man bekommt drei Namen von Jungs, die man kennt, und entscheidet, welchen man küssen, welchen heiraten und ...

«Heute Abend ziehen wir als Kiss, Marry und Kill durch das Quartier in Reichenbach. «Kiss, Marry und Kill» ist ein Spiel, das vor allem Mädchen spielen. Man bekommt drei Namen von Jungs, die man kennt, und entscheidet, welchen man küssen, welchen heiraten und welchen man töten will. Lorena ist auf die Idee gekommen, dass wir uns so verkleiden könnten. Ich fand das eine coole Idee, weil das mal etwas anderes ist und weil ich so viel Inspiration dazu auf YouTube gesehen habe. Wir freuen uns schon sehr auf die Süssigkeiten und dann schlafen wir drei alle bei Lina und essen heimlich die Süssigkeiten in der Nacht.» Lorena Bettschen, Jael Schmid, Lina Steiner.