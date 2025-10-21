Hand in Hand – Projekttag an der Schule Widi

MARTIN WENGER Um 8.30 Uhr versammelten sich alle Schülerinnen und Schüler in der alten Turnhalle, wo der Tag ...

Unter dem Motto «Hand in Hand» führte die Schule Widi in Frutigen am vergangenen Donnerstag einen besonderen Projekttag durch.

Um 8.30 Uhr versammelten sich alle Schülerinnen und Schüler in der alten Turnhalle, wo der Tag mit Gesang und einem Rap eröffnet wurde. Anschliessend erklärte Co-Schulleiter Simon Schnidrig die Ziele und Hintergründe des Projekts: Im Zentrum stünden der respektvolle und friedliche Umgang miteinander, gegenseitige Hilfe und Unterstützung. Gleichzeitig solle der Tag eine willkommene Abwechslung zum Schulalltag bieten.

Bevor die Kinder in die verschiedenen Workshops starteten, sorgte eine Schülergruppe mit einem energiegeladenen Tanz für Begeisterung. Mit grossem Einsatz arbeiteten alle bis zum Mittag in den selbst gewählten Workshops. Zur Auswahl standen Angebote wie Fussball, Badminton, Tischtennis, Handlettering, Kartentricks oder das Gestalten von Wortbildern. Überall war spürbar: Die Kinder waren mit viel Motivation und Freude bei der Sache.

Nach diesem gelungenen Tag standen Dilana Mancini und Zola Peterhans dem «Frutigländer» für eine kurze Stellungnahme zur Verfügung.

Frutigländer (F): Wie hat dir der Tag gefallen?

Dilana Mancini (D): Mir hat der Tag sehr gefallen. Er brachte Abwechslung in den normalen Schulalltag.

Zola Peterhans (Z): Ich fand es sehr cool, dass wir einen Tag miteinander verbringen konnten. Die verschiedenen Workshops waren toll.

F: Was hat dir besonders gut gefallen?

D: Besonders gut haben mir die Workshops gefallen, zum Beispiel das Pingpongspielen und das Erstellen von Wortwolken am Computer.

Z: Die verschiedenen Workshops. Mir hat besonders das Handlettering gut gefallen. Ich fand es beeindruckend, was man mit Schönschrift alles gestalten kann.

F: Was nimmst du vom heutigen Tag mit?

D: Ich nehme vom heutigen Tag mit, dass man miteinander Spass haben und sich gegenseitig wirklich helfen kann – so wie es im Lied «Hand in Hand» vorkommt.

Z: Ich nehme vom heutigen Tag mit, dass man zusammenhält und es wichtig ist, einander zu helfen.

F: Sollte ein solcher Tag wiederholt werden? D: Ich würde so etwas sehr gerne wiederholen, weil es ein sehr cooler Tag war.

Z: Auf jeden Fall. Es war eine megacoole Abwechslung, vom normalen Schulalltag wegzukommen und sich während eines Tages mit anderen Schülerinnen und Schülern austauschen zu können.