Am vergangenen Freitag begrüsste die kirchlich-kommunale Beratungstelle hifidi (Hilfe in finanziellen Dingen) Gemeinde-, Behörden- und Kirchgemeindevertreter zur 12. Hauptversammlung ihres Trägervereins in der katholischen Kirche Spiez. Präsident Martin Camenisch hob in seinem ...