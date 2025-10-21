Holzrücken – ein Kapitel geht zu Ende

Wenn Pferde und Menschen im Gleichklang arbeiten, wird aus Handwerk Leidenschaft, wie hier Martin Baumann aus Niederurnen und seine Stute Electra beweisen. Das Holzrücken in Frutigen bot am Sonntag ein letztes Mal beeindruckende Szenen voller Kraft, Konzentration und Vertrauen – ein Stück gelebte Tradition, das nun zu Ende geht.

