Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Holzrücken – ein Kapitel geht zu Ende

  21.10.2025 Frutigen
BILD: MICHAEL SCHINNERLING
BILD: MICHAEL SCHINNERLING

Wenn Pferde und Menschen im Gleichklang arbeiten, wird aus Handwerk Leidenschaft, wie hier Martin Baumann aus Niederurnen und seine Stute Electra beweisen. Das Holzrücken in Frutigen bot am Sonntag ein letztes Mal beeindruckende Szenen voller Kraft, Konzentration und Vertrauen – ein Stück gelebte Tradition, das nun zu Ende geht.

Lesen Sie HIER weiter…

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote