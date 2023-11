In Garten und Wald, im Haus und auf dem Hof war das Art-X-Team letzten Samstagnachmittag am Werk. Unter dem Motto «In der Region, für die Region» leistet das Jugend- und Kunstprojekt jedes Jahr einen sozialen Hilfseinsatz im Engstligtal. Am zweiten Übungswochenende des ...