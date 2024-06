In eigener Sache: Replik auf «Republik»-Artikel

Wir wurden durch einen Artikel im Medium «Republik» darauf aufmerksam gemacht, dass auf unserer Website das Analyse-Tool von Yandex im Einsatz war und dass angeblich Daten an Russland weitergeleitet worden seien. Gemäss der «Republik» ist Yandex ein staatsnahes, russisches Unternehmen. Unsere technische Online-Infrastruktur beziehen wir – gemeinsam mit 16 weiteren Lokaltiteln – von einem externen Schweizer Anbieter namens LocalPoint, da eine digitale Infrastruktur für einen lokalen Verlag allein nicht finanzierbar ist. LocalPoint geniesst in der Branche seit vielen Jahren einen guten Ruf, und wir sind auf dessen Fachwissen in diesem Bereich angewiesen.

Nach Rückfrage beim externen Anbieter unserer Website und App wurde uns Folgendes versichert: «Mit der Benutzung von Yandex haben wir nie persönliche Daten der Leser an Yandex weitergeleitet. Ein Zugriff auf Standort oder Geschwindigkeit, wie im Artikel behauptet, war technisch gar nicht möglich. Yandex hatte nur Zugriff auf die – meist dynamischen (und daher nicht verfolgbaren) – IP-Adressen der Benutzer und auf deren Seitenaufrufe.» Überdies steht selbst im Artikel der «Republik», dass die Yandex-Cookies in der App gar nicht aktiv gewesen sind.

In der Zwischenzeit liessen wir das Yandex-Analyse-Tool von unserer Website entfernen um sicherzugehen, dass wir nicht nur keine sensiblen, sondern gar keine Daten an Yandex übermitteln. Auch wurde dieses Tool – im Gegensatz zur Behauptung im «Republik»-Artikel – gar nie für Onlinewerbung genutzt, sondern nur zur Analyse dessen, was die Besucher auf unserer Website lesen und ob sie direkt auf die Website zugegriffen haben oder über Social Media oder Google auf unsere Website gestossen sind.

Nachfolgend teilen wir einen Link zur Stellungnahme unseres externen Anbieters LocalPoint, die eher technischer Natur ist.

Verlag + Redaktion Frutiger Anzeiger / Frutigländer