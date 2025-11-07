Info-Abend: Selbstheilung

Info-Abend: Selbstheilung07.11.2025 Vorschau
Durch Selbstheilung gesund werden.
Mit über 30 Jahren Erfahrung als Radiästhet, Geomant und Energie-Coach zeigt Armin Gyger-Zahler auf, mit welchen Methoden er arbeitet.
Sein Infoabend findet am Montag, 10. November, um 19.30 Uhr im Restaurant ...
Durch Selbstheilung gesund werden.
Mit über 30 Jahren Erfahrung als Radiästhet, Geomant und Energie-Coach zeigt Armin Gyger-Zahler auf, mit welchen Methoden er arbeitet.
Sein Infoabend findet am Montag, 10. November, um 19.30 Uhr im Restaurant Bahnhof in Reichenbach statt. RED
Image Title
1/10