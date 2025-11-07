Immobilien Immobilien
Info-Abend: Selbstheilung

  07.11.2025 Vorschau
Selbst heilen oder doch lieber zum Arzt? BILD: PIXABAY
Durch Selbstheilung gesund werden.

Mit über 30 Jahren Erfahrung als Radiästhet, Geomant und Energie-Coach zeigt Armin Gyger-Zahler auf, mit welchen Methoden er arbeitet.

Sein Infoabend findet am Montag, 10. November, um 19.30 Uhr im Restaurant ...

