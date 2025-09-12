Kandersteg: Risotto kochen für den guten Zweck

Am Samstag kochten die Gildeköche Nico und Peter Seiler (Seiler’s Vintage Hotel Kandersteg), Philipp Blaser (National Frutigen) und Thomas Hofer (Des Alpes Adelboden), Risotto im Rahmen der Gilde Charity Herbst-Aktion. Die Portionen konnten direkt vor Ort verzehrt oder mit nach Hause genommen werden. Die Einnahmen gingen zur Hälfte an die Schweizerische MS-Gesellschaft. In der Schweiz sind über 10 000 Menschen von dieser chronischen und bisher unheilbaren Erkrankung des Nervensystems betroffen. Die andere Hälfte wurde an die Stiftung Wunderlampe übergeben. Unterstützung erhielten die Gildeköche von Patrick Hanik, Lucca Vecchi und Romy Seiler, alle vom Seiler’s Vintage Hotel Kandersteg. «Mit dem Standortwechsel in die Dorfmitte haben wir einen Rekordverkauf von 400 Portionen verbuchen können. Zu den Gästen, die beim Gummienten-Rennen dabei waren, kam noch viel Laufkundschaft dazu», so Nico Seiler. Bis am 21. September bietet das National in Frutigen weiter Risotto-Spezialitäten an und freut sich auf Gäste als Unterstützung für die MS-Gesellschaft Schweiz.

Bild: Im Einsatz für die gute Sache standen (v.l.) Philipp Blaser, Peter Seiler, Nico Seiler, Patrick Hanik, Romy Seiler, Lucca Vecci und Thomas Hofer.

MICHAEL SCHINNERLING