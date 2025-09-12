Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Kandersteg: Risotto kochen für den guten Zweck

  12.09.2025 Blickpunkt

Am Samstag kochten die Gildeköche Nico und Peter Seiler (Seiler’s Vintage Hotel Kandersteg), Philipp Blaser (National Frutigen) und Thomas Hofer (Des Alpes Adelboden), Risotto im Rahmen der Gilde Charity Herbst-Aktion. Die Portionen konnten direkt vor Ort verzehrt oder mit nach Hause ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote