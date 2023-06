Kränze aus heimischer Handarbeit

OBERL ÄNDISCHES SCHWINGFEST Der Kopfschmuck für erwachsene Schwinger und die Zweige für den Nachwuchs kommen weder aus einem sogenannten «Billiglohnland», noch werden sie maschinell fabriziert. Gewickelt werden sie in der Schweiz von flinken Frauenhänden. Jene fürs «Oberländische» in Frutigen liegen seit drei Jahren bereit.

An Sportanlässen werden Pokale, Medaillen, gravierte Gläser oder sonstige Erinnerungspreise überreicht. An den Olympischen Spielen im antiken Griechenland erhielten die Sieger einen Kopfkranz aus Lorbeerblättern. Lorbeerkränze erhalten heute noch die (National-)Turner. Bei den typischen schweizerischen Sportarten Hornussen und Schwingen dagegen werden die erfolgreichsten Häupter mit Eichenlaub gekrönt. Die Eiche symbolisiert unter anderem Standhaftigkeit und Stärke – Eigenschaften, die für den Schwingsport unerlässlich sind.

Lieferung im Wochentakt

An einem Tisch zuhinterst im Geschäft an der Dorfstrasse 12 in Frutigen instruiert Karin Reichlin zwei «Neue» in der Kunst des Windens von Kopfkränzen. Die Aargauerin stellt seit 20 Jahren Kränze und Zweige in Heimarbeit her. Ungefähr ebenso lang können Veranstalter von Schwingfesten bei der Firma Gerber Sportpreise AG Kopfkränze ordern. «Ich bestellte jeweils die Zutaten – Blätter, Eicheln (beides ist aus Spritzplastik und kommt aus Tschechien) und Draht verschiedener Länge und Dicke – und liess alles an die Heimarbeiterinnen im Aargau liefern. Fast im Wochenrhythmus brachte uns der Postbote Schachteln mit den fertigen Kränzen für unseren Vorrat. Da inzwischen eine der beiden Frauen aufgehört hat, suchte ich hier Ersatz», so Geschäftsinhaber Thomas Gyseler.

Jeder Kranz ein Unikat

Obwohl für jeden Kranz gleichviele Zutaten verwendet werden, ist jeder ein Unikat, bestehend aus 44 Blättern und 11 Eicheln. Angefangen wird mit dem Bukett, das mit 4 Blättern und 3 Eicheln zusammengedreht und vorne in der Mitte angebracht wird. Die Reihenfolge von Blättern und Eicheln – beginnend in der Mitte – hat Karin Reichlin genau aufgezeichnet. Wird der Draht an beiden Enden zusammengedreht, muss darauf geachtet werden, dass sich niemand verletzen kann. Am Schluss wird die Schleife montiert. Noch haben Manuela Feuz und Melanie Imobersteg etwas Mühe, mit diesem ungewohnten Material umzugehen. «Das kommt schon», ist die Instruktorin überzeugt. Reichlin selbst kennt die Handgriffe längst «im Schlaf». «Obwohl ich nie einen Kranz von A bis Z in einem Zuge herstelle, weiss ich, dass ich für einen eine Viertelstunde benötige. Mal wickle ich Buketts, mal Kränze und in einem separaten Schritt stelle ich sie fertig.»

Schleifen werden auswärts bedruckt

«Die Schleifen in den gewünschten Farben und mit vorgegebenem Aufdruck geben wir auswärts in Auftrag. Sie werden fixfertig geliefert, sodass wir sie nur noch befestigen müssen. Die Schleifen für Schwingerkränze sind 55 mm breit, diejenigen für Zweige 34 mm», erklärt Thomas Gyseler und fügt gleich an, dass Zweige für Hornusser und Jungschwinger schon länger in Frutigen hergestellt werden – entweder mit 8, 10, oder 15 Blättern. Fürs Oberländische Schwingfest in Frutigen, das ursprünglich vor drei Jahren hätte stattfinden sollen, wurden Anfang 2020 40 Kopfkränze und 110 Zweige bestellt.

Eichenlaub für die Besten

Im «Technischen Regulativ» des eidgenössischen Schwingerverbandes (ESV) ist in Artikel 16b Folgendes zu lesen: «Die Quote zur Verteilung gelangender Kränze beträgt 15 % der angetretenen Schwinger. Werden die 15 % nicht erreicht, ist der nächstfolgende Rang kranzberechtigt, wenn 18 % der angetretenen Schwinger nicht überschritten wird.»

Das Interesse ist gross

Das Oberländische Schwingfest 2023 findet vom 7. bis 9. Juli bei der Sporthalle Widi in Frutigen statt. Die 3750 Sitzplätze vom Sonntag sind mittlerweile ausverkauft. Im Vorverkauf sind noch rund 800 Stehplätze verfügbar. Die Nachwuchsschwinger sind am Samstag an der Reihe, für diesen Tag gibt es noch Tickets an der Tageskasse. Auch für den Jodlerabend vom Freitag sind online noch Billets erhältlich.

Die Vorarbeiten durch das Organisationskomitee sind weitgehend abgeschlossen. Derzeit werden für den Einsatz am Sonntag in der Festwirtschaft noch Helferinnen und Helfer gesucht. Die Anmeldung ist via Website möglich.

