Lärmarmer Belag für die Krattigstrasse

Auf der Krattigstrasse wird von der Abzweigung Hondrichstrasse bis zur Krattigstrasse Nr. 20 der Belag erneuert und ein lärmarmer Belag eingebaut, wie der Kanton mitteilt. Die Arbeiten erfolgen in den Nächten von Dienstag, 21. Oktober, auf Mittwoch, 22. Oktober 2025, und von Freitag, 24. Oktober, auf Samstag, 25. Oktober 2025. Die Strasse bleibt jeweils von 19.30 Uhr bis 5.30 Uhr auf der ganzen Länge gesperrt.

Fussgängerinnen und Fussgänger können den bahnseitigen Gehweg benutzen, Velos können die Baustelle unter erschwerten Bedingungen passieren. Der Abzweiger Hondrichstrasse ist nur halbseitig befahrbar. Es muss mit Behinderungen und Wartezeiten gerechnet werden. Bei schlechter Witterung wird der Einbau des Deckbelags auf die Nacht von Montag, 27. Oktober, auf Dienstag, 28. Oktober, 19.30 Uhr bis 5.30 Uhr, verschoben.

