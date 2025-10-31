Maria-Lauber-Lesung am 21. November 2025

Die am 25. August 1891 an Prasten bei Frutigen geborene Frutiger Lehrerin Maria Lauber verfasste sowohl Gedichte als auch Dramen und kleinere epische Texte. ...

Die Kulturgutstiftung Frutigen lädt ein zur Mundartlesung mit Erzählungen und Gedichten von Maria Lauber.

Die am 25. August 1891 an Prasten bei Frutigen geborene Frutiger Lehrerin Maria Lauber verfasste sowohl Gedichte als auch Dramen und kleinere epische Texte. In Frutigen ist sie eine anerkannte Persönlichkeit, deren Nachlass in der Kulturstiftung Frutigland betreut wird.

In den letzten Jahren sind mehrere Tonträger mit Werken der Frutiger Ehrenbürgerin erschienen.

Am 21. November 2025 um 19.30 Uhr findet nun im Kulturraum Alte Mühle, Kanderstegstrasse 12, 3714 Frutigen eine Lesung mit musikalischer Umrahmung und Apéro statt.

Der Eintritt frei ist, Kollekte.

Die Kulturgutstiftung Frutigland freut sich über eine Neuerung auf ihrer Website.

Die Stiftung hat kleinere Änderung in der Präsentation der Webseite und im Inhalt vorgenommen. Neu gibt es eine Rubrik «Geschichten», in welcher fundierte Texte zu historischen Themen publiziert werden, welche von verschiedenen Autoren verfasst worden oder in Arbeit sind. Alles dreht sich dabei um das Frutigland und seine Geschichte und Geschichten. Diese sollen künftig auch auf der Website einen Platz erhalten, schreibt die Kulturgutstiftung, damit diese nicht in Vergessenheit geraten und ein breiteres Publikum erhalten.

Schauen Sie doch rein auf www.kulturgutstiftung.ch.