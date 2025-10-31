Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Maria-Lauber-Lesung am 21. November 2025

  31.10.2025 Vorschau
Das Werk der Mundartdichterin Maria Lauber bildet einen grossen Bestandteil der Kulturstiftung Frutigland. BILD: ZVG
Das Werk der Mundartdichterin Maria Lauber bildet einen grossen Bestandteil der Kulturstiftung Frutigland. BILD: ZVG

Die Kulturgutstiftung Frutigen lädt ein zur Mundartlesung mit Erzählungen und Gedichten von Maria Lauber.

Die am 25. August 1891 an Prasten bei Frutigen geborene Frutiger Lehrerin Maria Lauber verfasste sowohl Gedichte als auch Dramen und kleinere epische Texte. ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote