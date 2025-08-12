Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Mehr Ressourcen für Schulleitungen

  12.08.2025 Bildung|Schule
Auch die Bildungsgremien haben einen gefüllten Rucksack zu tragen. BILD: PIXABAY
Auch die Bildungsgremien haben einen gefüllten Rucksack zu tragen. BILD: PIXABAY

Unter dem Motto «Schulen stärken» teilte am Donnerstag, 7. August 2025, die Bildungsdirektorin des Kantons Bern, Christine Häsler, der Öffentlichkeit mit, dass die Anstrengungen zur Beseitigung des Lehrermangels Wirkung zeigen und für das beginnende Schuljahr ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote